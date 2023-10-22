Під'їзди до об'єкту охороняють військові Росії.

Українські партизани знайшли ще одну секретну базу російських окупантів. Місце дислокації знаходиться біля Джанкоя.

"Наш агент виявив і зафіксував велике місце дислокації російських військ на зерноскладі в селі Зарічне Джанкойського району", - йдеться у повідомленні "АТЕШ" в Telegram-каналі.

Відзначається, що на базі знаходиться близько 20 одиниць автомобільної техніки, серед яких є як тентовані УРАЛи і Камази, так і паливозаправники. При цьому під'їзди до об'єкту охороняють військові Росії біля облаштованих оборонних позицій.

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"Нам відомо, що особовий склад розквартирований по всьому населеному пункту", - уточнили партизани.

Літаки МіГ-31к в Криму - що відомо

Росіянин передислокували на аеродром "Бельбек" чотири літаки МіГ-31 з ракетами "Кинджал", які можуть бути використані для патрулювання над Чорним морем.

За словами військового експерта Сергія Згурця, Росія ризикує, перекидаючи МіГ-31 до Криму, тому що це цілі для українських військових.

В розвідці Міноборони Британії вважають, що таке рішення президента РФ Володимира Путіна про перекидання до Криму МіГів з "Кинджалами" відповідає" типовій російській риториці", спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід "агресорами", а дії Росії вважає"необхідними для захисту держави".

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