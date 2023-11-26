Російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши п’ять ударних безпілотників Shahed.

Протягом доби авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України завдали кількох ударів по районах зосередження російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом доби ворог завдав 33 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Крім того, російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши п’ять ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено чотири БпЛА.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк поінформував, що протягом тижня Силами оборони України було знищено 6 тис. 260 російських окупантів та 672 одиниці їхнього озброєння та військової техніки.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога станом на 26 листопада становлять близько 324 тис. 830 окупантів.

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