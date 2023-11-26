Запаси продуктів в місті є, але з питною водою проблема, - зазначив очільник Авдіївської МВА.

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш розповів, що російські окупанти зменшили застосування авіації, але збільшили використання FPV-дронів, що ускладнює логістику і евакуацію цивільних людей з міста.

"В Авдіївці потужний вітер та бувають сильні зливи , як то кажуть, "погода не до війни". Останні пару днів фіксуємо, що вони (окупанти - УНІАН) менше застосовують авіацію. З чим це пов’язано, чесно кажучи, не знаю. Але, останні дні дійсно авіації менше",- повідомив Барабаш в ефірі загальнонаціонального інформаційного телемарафону "Єдині новини" .

Евакуація в Авдіївці триває, але дещо зменшилась кількість людей, які хочуть виїхати. Сьогодні на евакуацію погодилось чотири людини. "Станом на зараз 1336 людей залишається в місті. На завтра планується трохи більша кількість людей для евакуації, але побачимо по безпековій складовій. Тому що ворог гатить по дорозі ще більше, все більше застосовує FPV-дрони по людям, не дивлячись на погодні умови", - акцентував Барабаш.

Відео дня

Він додав, якщо російські окупанти почнуть застосовувати FPV- дрони ще й "в темну пору доби, то взагалі буде дуже важко і по логістиці, і по евакуації".

Продуктових запасів в Авдіївці поки достатньо. "Дійсно, вони по-трошки тануть, але ми завозимо, намагаємося їх поновлювати. Не так, як це було раніше, мінімум два рази на тиждень двома вантажними машинами завозили. Зараз два-три рази в добу завозимо бусом, максимум встигаємо два буси завезти. Це звісно трошки інший об’єм. Тим не менше резерв", - сказав Барабаш.

Водночас, за словами очільника Авдіївської МВА, з чим дійсно є проблема, так це з питною водою.

"Але вона не нова і не зараз настала, вона з 2014 року. В Авдіївці люди за цей час звикли використовувати воду зі свердловин, перекип’ятили і п’ють. Тому що іншого варіанту, нажаль, зараз немає. До цього загострення у нас була можливість і ми завозили фурами питну бутильовану воду, зараз такої змоги нема", - підкреслив Барабаш.

Бої за Авдіївку

Як повідомляв УНІАН, Росія розпочала третю хвилю штурмів Авдіївки, збільшивши кількість атак на 30%. За даними Інституту вивчення війни (ISW), цього разу механізовані сили російських окупантів значно слабші, у порівнянні з попередніми хвилями нападів. Тому, вважають аналітики, росіяни не зможуть досягти стрімкого успіху на цьому напрямку

Голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш днями розповів, що серед особливостей третьої хвилі ворожої навали на місто це те, що ворог застосовує дуже багато піхоти "лізуть з усіх сторін". Крім того, останні кілька днів росіяни обстрілюють українські позиції біля Авдіївки касетними боєприпасами.

Вас також можуть зацікавити новини: