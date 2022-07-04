За словами голови ОВА, останній тиждень ворог активно завдає ракетних ударів по Харкову: під постійним вогнем Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони.

На Харківщині з тимчасово окупованих територій евакуювали сьогодні 860 людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram.

"Сьогодні з тимчасово окупованих територій області евакуювали 860 людей. Дякую волонтерським організаціям, які супроводжували цей процес, обласним службам та всім, хто сприяв евакуації", - зазначив він.

За словами голови ОВА, останній тиждень ворог активно завдає ракетних ударів по Харкову. Під постійним вогнем Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони.

За даними поліції, за тиждень від обстрілів ворога, на жаль, загинули 30 мирних мешканців Харківщини. Сьогодні вдень внаслідок обстрілів у Кутузівці поранена 81-річна жінка.

Синєгубов наголосив, що це військовий тероризм росіян.

"Попри все, наші ЗСУ тримають свої позиції. Хочу окремо подякувати 228 батальйону 127 бригади тероборони Харкова, які провели на Харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки", - зазначив він.

Синєгубов зауважив, що на Ізюмському напрямку також є успіхи – знищено черговий російський склад з боєприпасами.

Раніше повідомлялося, що Росія вдарила ракетами по школі у Харкові.

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