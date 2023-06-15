В зниклих вантажах були пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт.

З початку року Держмитслужба зафіксувала 653 випадки зникнення гуманітарних вантажів військового призначення.

Як повідомила прес-служба відомства, митники відзначають значне зростання випадків порушень законодавства, повʼязаних з переміщенням гуманітарних вантажів.

"Протягом січня-травня 2023 року встановлено 653 випадки не підтвердження отримання таких вантажів, як пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інше", - розкрили деталі у Держмитслужбі.

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Такі випадки були виявлені за результатами спільних перевірок Державною митною службою України та Міністерством оборони України щодо отримання військовими частинами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки товарів, що переміщувались через митний кордон на їх адресу в якості гуманітарної допомоги.

Зазначається, що створений механізм контролю за надходженням до військових частин товарів гуманітарної допомоги дозволив провести перевірку більше 5 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу близько 100 військових частин.

У результаті за 5 місяців Держмитслужба склала 115 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень були товари, ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, та направлено до правоохоронних органів 159 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину.

"Для порівняння, протягом усього 2022 року митницями Держмитслужби складено 100 аналогічних протоколів про порушення митних правил, та направлено до правоохоронців 29 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину", - йдеться у повідомленні.

Перевезення гуманітарної допомоги

У січні Кабінет міністрів України спростив ввезення низки товарів гуманітарної допомоги. У переліку такої гуманітарної допомоги – безпілотні літальні апарати, їх частини цивільного призначення та подвійного використання від донорів, а також каски і бронежилети.

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