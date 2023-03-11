За 2022 рік компанія витратила близько 5 мільйонів євро на перевезення гуманітарки.

Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn-DB Cargo більше не буде безкоштовно поставляти в Україну гуманітарні вантажі. Компанія у 2022 році на ці цілі витратила близько 5 мільйонів євро.

За інформацією видання Spiegel, безкоштовні перевезення гуманітарки в Україну припинилися ще 1 січня 2023 року. Тепер за доставку вантажів потрібно буде заплатити до 6 тисяч євро за контейнер.

Відзначається, що рішення могло бути прийнято через суперечку між DB Cargo і Міністерством транспорту Німеччини щодо фінансування перевезень. Так, представники Deutsche Bahn зверталася за держдопомогою, але до кінця 2022 року перевізник і відомство не дійшли спільного рішення.

Відео дня

"Залізничний міст був ініціативою DB Cargo. Федеральний уряд дуже вітає цю ініціативу. У федеральному уряді тривають дискусії про те, в якій формі і в якому обсязі буде надаватися підтримка залізничному мосту в майбутньому", - повідомили в німецькому профільному міністерстві.

За 2022 рік DB Cargo витратила близько 5 мільйонів євро на перевезення гуманітарної допомоги.

Позиція Deutsche Bahn щодо війни в Україні - що відомо

У травні 2022 року німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn заявив про активну підтримку України у питанні експорту зерна. Компанія та її дочірні компанії в Польщі та Румунії щодня займалися відправкою декількох ешелонів із зерном з України в морські порти.

1 листопада 2022 року Deutsche Bahn заявила про те, що не може використовувати потужності в повному обсязі для експорту зерна з України через прикордонну бюрократію в Європейському Союзі.

Вас також можуть зацікавити новини: