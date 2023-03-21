Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що підтримка ЄС допомагає Україні функціонувати, захищаючись.

Європейська комісія виплатила Україні ще 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги обсягом в 18 млрд євро.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в Twitter.

"Сьогодні ми виплатили ще 1,5 млрд євро Україні", - написала вона.

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Президент ЄК підкреслила, що підтримка ЄС допомагає Україні функціонувати, захищаючись.

"Вона також твердо ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо європейське майбутнє України", - зазначила фон дер Ляєн.

Війна в Україні та допомога ЄС

У березні 2022 року стало відомо про те, що ЄС виділить Україні ще 300 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Також повідомлялося, що ЄС виділить Україні 450 мільйонів євро на зброю.

У червні 2022 року Європейський Союз оголосив про виділення додаткових 205 млн євро гуманітарної допомоги для України.

11 грудня 2022 року Європейський Союз ухвалив рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

1 січня 2023 року Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримуватиме від ЄС підтримку доти, поки не вийде зі руйнувань війни.

2 січня, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна отримуватиме макрофінансову підтримку з пакету допомоги на загальну суму 18 мільярдів євро. Допомога буде надходити у вигляді щомісячних траншей.

16 січня виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив про підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою надання Україні фінансування у 2023 році.

16 січня виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив про підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою надання Україні фінансування у 2023 році.

17 січня Єврокомісія виплатила Україні перші 3 млрд євро з пакету допомоги у 18 млрд євро.

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