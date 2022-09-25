Ймовірна дата введення заборони - 28 вересня.

Російська влада збирається закрити кордони для виїзду чоловіків мобілізаційного віку.

Про це повідомив "Медуза" джерело, близьке до Адміністрації президента (АП) РФ Володимира Путіна.

За словами співрозмовника, найбільш ймовірна дата введення заборони - 28 вересня.

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За даними іншого джерела, це відбудеться після незаконних референдумів, які проводять в самопроголошених "ДНР", "ЛНР" і на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України. Зазначається, що вони завершаться ввечері 27 вересня.

Співрозмовник припустив, що буде подоба "виїзних віз". Щоб покинути територію Росії, чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в країні.

Напередодні його заяви, 20 вересня, окупанти оголосили про проведення з 23 по 27 вересня фейкових "референдуми" з питання приєднання до Росії територій "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей України.

ЗМІ повідомляли, що Кремль розглядає можливість закриття кордонів, якщо росіяни почнуть масово залишати країну.

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