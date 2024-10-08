За його словами, під час майбутнього засідання групи "Рамшайне" буде сенс очікувати на рішення щодо зняття вищезгаданих обмежень.

Захід може зняти обмеження на удари вглиб Росії для України під час засідання групи "Рамштайн".

Народний депутат від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, що можливо й те, що анонс рішення буде відтермінованим.

За його словами, під час майбутнього засідання групи "Рамшайне" буде сенс очікувати на рішення щодо зняття вищезгаданих обмежень. Водночас, можливо й те, що "анонси" відбудуться вже на території Росії, сказав він коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Відео дня

"Я припускаю, що рішення може бути на "Рамштайні прийнято, але не анонсовано, щоб, наприклад, не готувати РФ до якихось змін на полі бою", - заявив Чернєв.

На його думку, інший сценарій полягає у тому, що рішення можуть прийняти, але анонс відтермінують до завершення виборів президента у США. Він додав:

"Таке також може бути. Тому подивимося, але я сподіваюся, що все ж таки будуть прийняті рішення. Головне, щоб були прийняті. Анонси - це вже потім".

Дозвіл на удари вглиб РФ - деталі

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключає, що в майбутньому Україна зможе бити вглиб території РФ німецькою зброєю з метою самооборони.

Вона зазначила, що Україна не зобов'язана завдавати удару у відповідь тільки тоді, коли її власна територія вже зазнає нападу, і наголосила, що для запобігання майбутнім атакам необхідні превентивні заходи.

Вас також можуть зацікавити новини: