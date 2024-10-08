Захід може зняти обмеження на удари вглиб Росії для України під час засідання групи "Рамштайн".
Народний депутат від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, що можливо й те, що анонс рішення буде відтермінованим.
За його словами, під час майбутнього засідання групи "Рамшайне" буде сенс очікувати на рішення щодо зняття вищезгаданих обмежень. Водночас, можливо й те, що "анонси" відбудуться вже на території Росії, сказав він коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.
"Я припускаю, що рішення може бути на "Рамштайні прийнято, але не анонсовано, щоб, наприклад, не готувати РФ до якихось змін на полі бою", - заявив Чернєв.
На його думку, інший сценарій полягає у тому, що рішення можуть прийняти, але анонс відтермінують до завершення виборів президента у США. Він додав:
"Таке також може бути. Тому подивимося, але я сподіваюся, що все ж таки будуть прийняті рішення. Головне, щоб були прийняті. Анонси - це вже потім".
Дозвіл на удари вглиб РФ - деталі
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключає, що в майбутньому Україна зможе бити вглиб території РФ німецькою зброєю з метою самооборони.
Вона зазначила, що Україна не зобов'язана завдавати удару у відповідь тільки тоді, коли її власна територія вже зазнає нападу, і наголосила, що для запобігання майбутнім атакам необхідні превентивні заходи.