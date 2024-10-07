Глава МЗС Німеччини відмовилася публічно обговорювати, наскільки глибоко вглиб російської території Україна може завдавати ударів.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключає, що в майбутньому Україна зможе бити вглиб території РФ німецькою зброєю з метою самооборони. Про це пише Tagesschau.

Вона зазначила, що Україна не зобов'язана завдавати удару у відповідь тільки тоді, коли її власна територія вже зазнає нападу, і наголосила, що для запобігання майбутнім атакам необхідні превентивні заходи.

"Право України на самооборону не означає, що ракета повинна спочатку перетнути кордон або потрапити в таке місто, як Харків, перш ніж їй буде дозволено захищатися. Навіть найкраща протиповітряна оборона не завжди може цьому запобігти".

При цьому глава МЗС Німеччини заявила, що не хотіла б публічно обговорювати, наскільки глибоко вглиб російської території Україна може завдавати ударів.

"Вона застерегла від визначення конкретних відстаней, таких як "десять, сорок або двісті кілометрів", оскільки російські військові можуть отримати з цього вигоду", - пише видання.

Удари по території РФ - позиція Німеччини

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не проти того, щоб ЗСУ завдавали ударів по території РФ зброєю, яку надали інші партнери, однак сам Берлін свої ракети Taurus Україні не передасть.

Бербок раніше вже заявляла, що підтримує використання далекобійної зброї для самооборони України. Також вона запевнила, що виступає за передачу Україні далекобійних ракет Taurus, однак наголосила, що для цього необхідне одностайне рішення коаліції, а в ній поки що немає єдності.

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