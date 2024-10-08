У Німеччині Байден проведе зустріч із Зеленським.

Продовження підтримки України з боку США стане однією з найважливіших частин візиту американського президента Джо Байдена до Німеччини.

Такий анонс зробила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу. "Цей візит підкреслить відданість та підтримку трансатлантичній безпеці. Говорячи про Україну та українську самооборону - це буде важливою частиною візиту: продовження підтримки та всіх можливих дій, щоб зупинити російську агресію", - зазначила Жан-П'єр, передає Голос Америки.

Вона додала, що також у Байдена будуть розмови стосовно "внесків у виконання зобов'язань НАТО".

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"Оскільки ми бачимо, що відбувається в Україні та продовжуємо спостерігати агресію РФ, важливо вести цю розмову. Ви бачили лідерство президента щодо України, і що він зміг зробити, аби зміцнити НАТО, щоб понад 50 країн підтримали Україну в боротьбі з цією агресією Росії. І тому це буде великою частиною цієї поїздки", - сказала речниця.

Візит Байдена у США

Під час візиту до Німеччини 12 жовтня Байден головуватиме на зустрічі лідерів країн Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

В Німеччині також відбудеться зустріч Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським.

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