У результаті обстрілів загинув 41-річний чоловік, ще одного чоловіка та жінку госпіталізували з пораненнями.

Через нічну атаку безпілотників у Києві загинув 41-річний чоловік, ще одного чоловіка та жінку госпіталізували з пораненнями. Як повідомили у Нацполіції, наразі слідчо-оперативні групи працюють на місцях у кількох районах столиці.

"Сьогодні вночі російська армія вкотре атакувала Київ. У результаті обстрілів загинув 41-річний уродженець Чернігівщини, ще одна жінка та чоловік отримали поранення, їх госпіталізовано", - розповіли правоохоронці.

Також внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі, а також понад 6 автомобілів.

Відео дня

Нічна атака против України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі росіяни здійснили чергову атаку дронами по столиці та іншій території України. Ворог випустив рекордну кількість "шахедів" - 54, з яких українським військовим вдалося збити 52.

Через падіння уламків збитих безпілотників у Києві зайнялися пожежі у кількох районах, були пошкоджені будівлі та автомобілі. Також відомо про одного загиблого та двох поранених у Голосіївському районі столиці.

Крім того, відомо, що один із ворожих дронів-камікадзе поцілив в інфраструктурний об’єкт на Житомирщині. Минулося без жертв та постраждалих.

Вас також можуть зацікавити новини: