Там зазначили, що дрони були запущені з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.

У ніч на 28 травня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. "Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54!", - зазначили там.

Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури країни в центральних регіонах, зокрема на Київську область. "Тут, у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів", - уточнили в ЗСУ.

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Також до відбиття атаки залучено сили та засоби повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

"Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "шахеди"", - підсумували в ЗСУ.

Нічна атака дронами

У ніч на 28 травня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Причиною стала масована атака росіян по Україні дронами-камікадзе.

Зокрема, кілька десятків "шахедів" цієї ночі окупанти запустили по Києву. Руйнування через падіння уламків безпілотників і жертви серед людей є в декількох районах столиці.

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