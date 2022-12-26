В результаті вибухів загинули троє російських військових.

Сьогодні вночі в російському місті Енглельс було неспокійно. Місцеві пабліки повідомили про вибух, а на місцевому льотному стратегічному аеродромі звучала сирена.

У Міноборони РФ поспішили звинуватити в тому, що відбувається, Україну. У російському військовому відомстві стверджують, що в районі військового аеродрому збили нібито український безпілотник. В результаті падіння загинули троє російських військових.

"Двадцять шостого грудня близько 1:35 МСК засобами протиповітряної оборони ВКС Росії збитий на малій висоті при підльоті до військового аеродрому "Енгельс" Саратовської області український безпілотний літальний апарат. В результаті падіння уламків безпілотника троє російських військовослужбовців технічного складу, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення", - зазначено в повідомленні.

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Ситуація на фронті сьогодні

За даними Генштабу, на Донбасі ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 16 населених пунктів. Одночасно повідомляється, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Тим часом, за даними Центру протидії дезінформації при РНБО України, Кремль готує населення Росії до продовження війни, а результати опитувань демонструють можливість віддавати своє життя за путінську владу.

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