Британська розвідка припускає, що російське командування намагатиметься покарати офіцерів, які вважатимуться відповідальними за вибухи на авіабазах.

Росія, напевно, перемістить стратегічні бомбардувальники для розосередження на різних авіабазах після вибухів на "Енгельсі" і під Рязанню.

Зокрема, 5 грудня багато відкритих джерел повідомили про вибухи на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області Росії та на авіабазі Дягілево біля Рязані. За повідомленнями, два бомбардувальники Ту-95 були пошкоджені на "Енгельсі" та троє людей загинуло у Дягілево, коли вибухнув бензовоз.

"Причини вибухів не були підтверджені. Однак, якщо Росія оцінює інциденти як навмисні напади, вона напевно розглядатиме їх як одні з найбільш стратегічно значущих провалів системи захисту з часу її вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у Twitter.

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У цьому зв'язку сказано, що місця вибухів розміщуються значно глибше всередині Росії, аніж попередні місця схожих вибухів. Авіабаза "Енгельс" розташована на відстані понад 600 км від українського кордону і є головною оперативною базою російської авіації дальнього радіуса дії у західній частині Росії. На цій авіабазі розміщується більше, ніж 30 важких стратегічних бомбардувальників.

Ці літаки допомагають підтримувати російське ядерне стримування і часто застосовуються для запуску звичайних крилатих ракет по Україні.

При цьому, як заявляють у британській розвідці, імовірно, як відповідь на вибухи, російські бомбардувальники тимчасово будуть переміщені для розосередження на різних авіабазах.

Крім того, британська розвідка припускає, що російське командування імовірно намагатиметься встановити й застосувати серйозне покарання для тих російських офіцерів, які вважатимуться відповідальними за допущення цих інцидентів.

"Бавовна" на російських авіабазах - що відомо

Вибухи прогриміли під Рязанню та в Енгельсі. Начебто, аеродроми атакували дронами. Своєю чергою, у ЗСУ заявили, що ще "нічого не починали".

При цьому представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що за ситуацію на території Росії відповідальність несе уряд країни-агресорки.

6 грудня парад "бавовни" продовжився - невідомий безпілотник атакував аеродром в Курську. Губернатор Курської області Роман Старовойт розповів, що внаслідок атаки дрона загорівся нафтонакопичувач.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни припускають, що серію вибухів на стратегічних російських авіабазах в Енгельсі та під Рязанню влаштували українські сили.

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