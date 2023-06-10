Західна техніка хоч і отримала пошкодження, але зберегла життя усіх своїх екіпажів.

У мережі з'явилося відео запеклого бою українських воїнів з окупантами, під час якого ЗСУ втратили танк Leopard 2 і кілька БМП Bradley.

На кадрах видно фрагмент бою на Запорізькому напрямку. Попри втрату кількох одиниць техніки, воїни допомогли один одному вибратися та врятувалися без втрат серед особового складу.

У коментарі виданню "РІА-Мелітополь" воїн позивним "Чех" зазначив, що під час того бою ЗСУ відпрацювали "на 110%". Росіяни понесли величезні втрати, їхні рації "тріщали, кричали, матюкалися і плакали".

"Потім ми пішли вперед за підтримки Леопардів та Бредлі. І тут дві новини: погані в тому, що втратили пару Bradley - спочатку їхні міни спрацювали, потім і птури (протитанкові керовані ракети - ред.) підтягнулися і дістали таки г*ди. Хороші новини: відмінна техніка особовий склад зберегла, вдалося вийти з цієї х*рні практично без втрат. Техніка таке – заберемо назад із відсотками. Та й свою відремонтуємо", - сказав "Чех".

Втрата західної техніки

Раніше експерт BILD Юліан Рьопке приписав одній з бригад ЗСУ втрату кількох танків Leopard 2 та понад десятка БМП Bradley у ході боїв на Запорізькому напрямку. Дані військового оглядача не підтверджені, а росіяни активно тиражують довкола цих чуток власні фейки, перебільшуючи втрати ЗСУ у техніці.

Згодом головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус ("Маґура") записав окреме звернення до громадян з приводу подій на фронті на тлі чуток про втрату західної техніки.

Він закликав користувачів зберігати режим "тиші". "Краще просто помовчіть, щоб потім не довелося вибачатись", - звернувся Маркус. Своє відео боєць підписав коротко: "Не розкручуйте російську ІПСО". Будь-яких інших подробиць він не став озвучувати.

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