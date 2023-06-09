Маркус закликав користувачів зберігати режим "тиші" і не вірити російській ІПСО.

Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус ("Маґура") записав окреме звернення до громадян з приводу подій на фронті. Саме цій бригаді експерт BILD Юліан Рьопке приписав втрату кількох танків Leopard 2 та понад десятка БМП Bradley у ході боїв на Запорізькому напрямку. Та варто зазначити, що дані військового оглядача не підтверджені, а росіяни активно тиражують довкола цих чуток власні фейки, перебільшуючи втрати ЗСУ у техніці.

В Instagram Маркус закликав користувачів зберігати режим "тиші". "Краще просто помовчіть, щоб потім не довелося вибачатись", - звернувся Маркус. Своє відео боєць підписав коротко: "Не розкручуйте російську ІПСО". Будь-яких інших подробиць він не став озвучувати.

Втрати України – останні новини

Напередодні ресурс українських OSINT-дослідників DeepState підтвердив знищення росіянами не менше 4 БТР і, щонайменше, одного Leopard 2A4 біля Малої Токмачки на Запорізькому напрямку в ході боїв у ніч на 7 червня.

На думку оглядачів, бійці зазнали поразки через аеророзвідку ЗС РФ, яка завчасно виявила рух колони захисників і навела по ній артилерію.

Своєю чергою, експерт BILD Юліан Рьопке без посилань на які-небудь джерела заявив 9 червня про втрату 47-ю механізованою бригадою ЗСУ щонайменше двох танків Leopard і 13 БМП Bradley.

Контрнаступ ЗСУ – головне

Напередодні The Washington Post з посиланням на анонімні джерела заявило про початок контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку. На що заступник міністра оборони Анна Маляр відповіла, що українська армія змусила окупантів на цій ділянці "перейти в активну оборону".

Водночас у мережі поширюється відео втечі окупантів з першої лінії оборони десь під Запоріжжям.

За словами начальника розвідцентру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга, основного удару в контрнаступі поки не завдано, наймовірніше, йдеться про пошук можливих точок прориву оборони. При цьому ЗСУ також необхідно зміцнювати свої крила і фланги.

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