В ході атак на Запорізькому напрямку було вперше знищено деякі зразки західної техніки

У боях на Запорізькому напрямку протягом 8 червня українська армія втратила два танки Leopard 2 і 13 БМП Bradley, повідомив військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Нагадується, що ще вчора Рьопке заявив про початок контрнаступу України на Запорізькому напрямку - в районі Пологів, Токмака і Василівки.

Пізніше з'явилися фото і відео того, що в ході цих атак було вперше знищено деякі зразки західної техніки, зокрема танк Leopard 2. Наприклад, ресурс українських OSINT-дослідників DeepState зазначав напередодні, що події, найімовірніше, відбувалися 7 червня в другій половині дня в районі Малої Токмачки біля залізничного полотна. На їхню думку, епізодів було саме два, а не один.

Відео дня

Повідомлялося, що колона ЗСУ зазнала поразки через раннє виявлення засобами аеророзвідки ворога. Попередньо, Україна втратила не менше 4 БТР і, щонайменше, один Leopard 2A4.

Однак Рьопке стверджує, що було щонайменше два танки Leopard і 13 [бойових машин піхоти] Bradley: "За інформацією BILD, 47-а механізована бригада України втратила протягом дня як мінімум два танки Leopard і 13 Bradley", - вважає Рьопке.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Згідно з даними Інституту вивчення війни, ЗСУ провели контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту. Зокрема, українські військові здійснили "обмежену, але все ще значну атаку" у західній частині Запорізької області в ніч з 7 на 8 червня.

Російські сили, очевидно, захищалися від цієї атаки доктринальним чином і, ймовірно, відновили свої початкові позиції станом на 8 червня, відзначають аналітики.

Крім того, за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, російські військові злочинці підірвали Каховську ГЕС саме через острах українського контрнаступу на Херсонському напрямку.

Генштаб, своєю чергою, зазначав, що на фронті ведуться важкі бої за кожен квадратний метр. Найбільш гаряче було на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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