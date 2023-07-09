В ISW зазначили, що рішучий і вмілий опір українських військових зупинив численні російські наступи, в тому числі на Київ.

За 500 днів війни Росія не змогла досягти в Україні жодної з поставлених цілей.

На цьому наголосили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) у своєму звіті. "500 днів тому Росія почала неспровоковану загарбницьку війну проти України. Російські військові мали намір взяти Київ за три дні, але не змогли досягти жодної з намічених цілей в Україні", - констатували в Інституті.

В ISW зазначили, що рішучий і вмілий опір українців зупинив численні російські наступи, в тому числі на Київ, та звільнив Сумську і Чернігівську області, а також частини Харківської, Миколаївської і Херсонської областей, які були тимчасово захоплені російськими окупантами.

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"Українські війська відвоювали ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини фронту тоді, як російські війська майже повністю зосереджені на спробах утримати українські землі, які вони все ще контролюють", - зазначили аналітики.

Крім того, в ISW зазначили, що завдяки допомозі західних партнерів Україна забезпечила свою незалежність, однак перед нею стоїть завдання звільнення стратегічно важливих територій, які все ще перебувають під російським контролем.

Війна в Україні: новини

В даний час російські окупанти зосереджені на тому, щоб стримати український контрнаступ. Проте в них нічого не виходить. Навіть на найважчих напрямках фронту ЗСУ вдається бити ворога. Як повідомили у Генштабі, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

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