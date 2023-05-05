При особистій зустрічі президент РФ заявив, що не пов'язаний Будапештським меморандумом.

Колишній президент США Білл Клінтон заявив, що ще в 2011 році знав про намір лідера РФ Володимира Путіна напасти на Україну.

Про це він повідомив під час дискусії в Давосі, пише Financial Times. За словами політика, після зустрічі з президентом РФ у 2011 році він одразу зрозумів, що війна Росії проти України є лише питанням часу.

Клінтон додав, що під час зустрічі Путін відкинув Будапештський меморандум, який був укладений в 1990-х роках тодішнім президентом РФ Борисом Єльциним. Як відомо, договір гарантував повагу територіальної цілісності України в обмін на ядерну зброю.

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"У 2011 році — за три роки до захоплення Криму-Володимир Путін сказав мені, що він не згоден з угодою, яку я уклав з Єльциним. Він сказав: "Я не згоден з цим. Я не підтримую. І я не пов'язаний цим". З того дня я знав, що це всього лише питання часу", — пояснив Клінтон.

Інші заяви Клінтона про Україну

Як повідомляв УНІАН, раніше Клінтон зізнався, що шкодує через свою роль в ядерному роззброєнні України у 1990-х роках. Він припустив, що Росія не змогла б почати війну проти ядерної України.

"Вони (українці – УНІАН) боялися віддати її (ядерну зброю – УНІАН), тому що думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив можливість, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це відчуваю себе жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною", - підкреслив він.

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