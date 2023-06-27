Йдеться про 72 чоловіків і п'ять жінок.

З початку війни російські окупанти вчинили позасудові страти понад 70 українців, яких утримували під вартою на окупованих територіях України.

Як йдеться у доповіді ООН, дослідження включає період з 24 лютого 2022 року по 23 травня 2023 року, передає Бі-бі-сі. "Задокументували страти 77 мирних жителів, які були довільно затримані Російською Федерацією", - заявила глава місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

Йдеться про 72 чоловіків і п'ять жінок. Щонайменше ще один затриманий помер від "тортур, негуманних умов утримання та/або відмови в необхідній медичній допомозі".

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Богнер зазначила, що страти, вчинені росіянами, прирівнюються до військового злочину. При цьому, за її словами, з української сторони таких страт зафіксовано не було.

Крім того, за вказаний період місії ООН вдалося підтвердити довільні затримання понад 800 українців. "Зафіксовано 864 індивідуальних випадки (763 чоловіки, 94 жінки та 7 хлопчиків) свавільного затримання, вчиненого Російською Федерацією... багато з яких були прирівняні до насильницьких зникнень", - йдеться в доповіді і додається, що багато українців були затримані в ході "фільтрації".

З 864 українців, утримуваних росіянами, ООН змогла задокументувати 178 випадків, з них понад 90% піддавалися тортурам, йдеться в доповіді.

В ООН зазначили, що окупанти застосовували тортури та жорстоке поводження із затриманими українцями. Більшість опитаних співробітниками організації людей заявили, що піддавалися тортурам і жорстокому поводженню, а в деяких випадках - сексуальному насильству. "Тортури застосовувалися для того, щоб змусити жертв зізнатися в допомозі ЗСУ, примусити їх до співпраці з окупаційною владою або залякати тих, хто дотримувався проукраїнських поглядів", - йдеться в доповіді.

Військові злочини росіян

Про те що росіяни проводять позасудові страти і застосовують тортури стало відомо майже відразу після початку війни, коли світ жахнула ситуація в Бучі. Після цього всі заговорили, що російські окупанти неодмінно постануть перед судом за скоєне.

А днями Україну потрясла новина про те, що в тимчасово окупованому Бердянську росіяни вбили двох українських підлітків. Йдеться про хлопців 2006 року народження Тиграна Оганнісяна і Микиту Ханганова. Як заявив уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубинець, сталася позасудова страта Росією двох українських підлітків.

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