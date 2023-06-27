Відбулася позасудова страта Росією двох українських підлітків в окупованому Бердянську. Про це сказав Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець у всеукраїнському телемарафоні.
"За нашими даними відбулася позасудова страта двох українських підлітків у Бердянську", - відповів омбудсман на запитання про те, що є різні дані загибелі українських підлітків – від того, що вони загинули під час перестрілки з російськими окупанти і до того, що росіяни інсценізували їх смерть, бо вбили їх ще раніше в СІЗО, затримавши за надуманими звинуваченнями.
"На даний час єдине, що нам відомо – хлопці загинули. За моїми даними, це була страта і можливо після цього була якась інсценіровка, щоб виправдити дії російських військовослужбовців", - додав він.
Лубінець розповів, що після того як надійшла інформація, що двоє українських підлітків отримали підозри від слідчого комітету РФ, були звернення "по різним каналам до Росії, щоб, по-перше, нам надали всю інформацію про них, а, по-друге, щоб українських дітей повернули додому в Україну".
Омбудсман сказав, що було офіційне звернення до Міжнародного комітету Червоного хреста, аби вони терміново відвідали хлопців та зробили все, щоб повернути їх в Україну. При цьому додав, що МКЧХ відповів традиційно, що вони не були допущені російською стороною, тому "не змогли виконати свій мандат".
"Тіла не віддали рідним загиблих хлопців. Я зі свого боку звертався по каналу комунікацій на Москалькову ( Тетяна Москалькова- Уповноважена з прав людини в РФ – УНІАН) офіційно, щоб тіла хлопців повернули родичам в Україну", - розповів ЛУбінець.
Він нагадав, що слідчий комітет РФ звинуватив хлопців в причетності до терористичної діяльності, що нібито вони намагались провести диверсію на залізниці.
Вбивство підлітків в Бердянську - деталі
Представник російських окупантів на території Запорізької області Владислав Рогов заявив, що приблизно двоє хлопців відкрили вогонь з автоматів по окупантах. При цьому додав, що двох хлопців було блоковано та знищено. Одним із них був раніше затримуваний за "антиросійську діяльність" Тигран Оганесян.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що двоє хлопців 2006 року народження, Тигран Оганнісян і Микита Ханганов, вступили в бій з окупантами - знищили військового РФ та колаборанта-поліцейського. Після перестрілки загарбники заявили про "ліквідацію" хлопців. Він розповів, що раніше хлопці та їхні сім’ї піддавалися переслідуванню, а Тиграна Оганнісяна, викрали з дому і жорстоко допитували та піддавали катуванням із застосуванням електричного струму.
Хлопців обвинувачували у нібито підготовці диверсії на залізниці, їм загрожувало до 20 років тюрми.