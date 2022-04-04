Він сказав, що повідомлення про страти мирних жителів жахають.

Глава британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що в плани Путіна по вторгненню в Україну входили страти, які мали проводити його військові та розвідувальні служби.

Про це він написав у відповідь на повідомлення Глава МЗС Британії Ліз Трасс в Twitter.

Трасс заявила, що винних у звірствах, скоєних російськими військами в Бучі, Ірпені та інших містах України, необхідно притягнути до відповідальності.

"Путінському режиму не буде дозволено приховувати свою причетність до цих злодіянь", - зазначила вона.

За словами Мура, британська розвідка знала, що страти входили в плани президента РФ.

"Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими і спецслужбами. Повідомлення про страти цивільних осіб, що надходять зі звільнених районів, жахають і лякають", - написав він.

Звірства армії РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, на вулицях звільненої Бучі виявили тіла вбитих мирних жителів зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що російські солдати ґвалтували, знущалися і катували людей.

Пізніше стало відомо, що окупанти чотири дні катували подружню пару прямо в їх квартирі.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала військові злочини росіян проти мирних людей на окупованих територіях Чернігівської, Харківської та Київської областей. Серед них: зґвалтування, знущання і страти.

А в Маріуполі окупанти кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річної дитини.