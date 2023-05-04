Ворог досі має достатній запас боєприпасів, проте наші захисники роблять все для того, щоб цих запасів ставало менше.

За останню добу на Донеччині було знищено 133 окупанти та уражено вісім ворожих складів боєкомплектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Під час відбиття ворожих атак на Донеччині за добу було знищено 133 окупанти, 176 зазнали поранень. Також було знищено дві станції радіоелектронної боротьби, дві САУ, дві гаубиці, одну БМП та вісім складів боєкомплектів", - повідомив Череватий.

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За його словами, ворог досі має достатній запас боєприпасів, проте наші захисники роблять все для того, щоб цих запасів ставало менше.

Він також зазначив, що під час вдалих операцій ЗСУ, як наприклад звільнення Харківщини, Збройні сили України "затрофеїли" багато новітньої техніки окупантів, через що наразі спостерігається використання ворогом застарілої техніки. Мова йде про БМП-1 та БТР-60, танки Т-62 тощо.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Вже протягом тривалого часу російські окупанти намагаються захопити Бахмут, при цьому вони зазнають величезних втрат. Щодня на цьому напрямку втрати ворога складають сотні людей.

Загальні втрати РФ в Україні за час повномасштабного вторгнення становлять понад 190 тис. окупантів.

За добу Сили оборони України відбили близько 50 ворожих атак, противник зосереджується на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.