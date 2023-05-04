Загальні втрати ворога серед особового складу за час повномасштабного вторгнення перетнули позначку в 192,5 тисячі окупантів.

Захисники України протягом минулої доби, 3 травня, ліквідували на українській землі ще 650 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Таким чином, загальні втрати ворога серед особового складу з 24 лютого й до 4 травня сягнули позначки в 192590 осіб.

Також за минулу добу на території України було знищено майже понад 70 одиниць ворожої військової техніки. Зокрема, росіяни недорахувалися ще 5 танків (загалом знищено 3707); 17 бойових броньованих машин (7216); 16 артилерійських систем (усього - 2962); 3 реактивних систем залпового вогню (547); 3 засобів протиповітряної оборони (разом - 304).

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Також протягом 3 травня було перетворено на брухт 21 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн (загалом - 5886) і 7 одиницб спеціальної техніки (370). Також було збито 18 безпілотників оперативно-тактичного рівня (2523).

Окрім цього, з 24 лютого 2022 року й до сьогодні ЗСУ знищили 308 літаків, 294 гелікоптери, 18 кораблів і катерів, а також "приземлили" 947 крилатих ракет.

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Як повідомляв УНІАН, протягом 3 травня російські окупанти завдали 2 ракетних і 68 авіаційних ударів, а також здійснили 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атак ворога постраждали мирні мешканці.

Своєю чергою, авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також чотири удари - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що цієї ночі, 4 травня, російські загарбники застосували проти України до 24 дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131". Українськими захисниками було знищено 18 ворожих безпілотників.

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