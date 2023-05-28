Протягом минулої доби російські військові обстріляли територію 11 областей України. Внаслідок ворожих ударів є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє Military Media Center із посиланням на дані Ситуаційного центру Міноборони. "Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог обстріляв 139 населених пунктів та 242 об’єкти інфраструктури із різних видів озброєння.
Зокрема, йдеться про стрілецьку зброю, міномети, танки, артилерію, реактивні системи залпового вогню, зенітно-ракетні комплекси, безпілотники та тактичну авіацію.
"Є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється", - додали у медіацентрі.
Війна в Україні: новини
За даними Генштабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби російські окупанти завдали три ракетних та 13 авіаційних ударів по Україні.
Крім того, ворог здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та українських населених пунктах.
Водночас, вже цієї доби, вночі, росіяни випустили рекордну кількість безпілотників по території України - 54. Із них 52 - збили сили протиповітряної оборони.
Внаслідок падіння уламків у Києві відомо про загибель однієї людини та поранення двох.
У Житомирській області ворожий дрон поцілив по об’єкту інфраструктури. Ніхто не постраждав.