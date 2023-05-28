Попередньо, ніхто не постраждав.

Під час нічної атаки проти України росіяни вдарили "шахедами" по одному з інфраструктурних об’єктів на Житомирщині. Зафіксовані пошкодження.

Як повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, жертв внаслідок удару немає.

"Є пошкодження. Згодом деталі", - коротко повідомив він.

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Пізніше голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко уточнив, що росіяни завдали удару по одному з інфраструктурних об'єктів регіону.

"Було чутно вибухи. За попередніми даними жертв та постраждалих немає", - розповів Бунечко.

Нічна атака проти України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські загарбники запустили рекордну кількість дронів-камікадзе "Shahed-136/131" по території України - 54. Українські військові збили 52 з них.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака росіян була спрямована на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в центральних регіонах країни, зокрема на Київщині.

Через падіння уламків збитих "шахедів" у Києві виникла низка пожеж та руйнувань будівель. Відомо про одного загиблого та двох постраждалих у Голосіївському районі столиці.

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