Також ворог здійснив дев'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українській території.

Протягом доби російські окупанти завдали нових ракетних та авіаційних ударів по Україні. Також ворог обстріляв низку цивільної інфраструктури у Донецький області.

В рамках свого вечірнього зведення у Генштабі ЗСУ підрахували, що загалом ворог здійснив один ракетний та сім авіаційних ударів по Україні.

"Протягом доби противник завдав один ракетний та сім авіаційних ударів, здійснив дев’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Також російські окупанти вдарили по житловому будинку у Василівському районі та по об’єктах цивільної інфраструктури Кам’янського Запорізької області.

"Крім того, російські окупаційні війська обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури на Донеччині. Є загиблі та поранені, пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки та школи", - розповіли у Генштабі.

У зведенні наголошується, що високою залишається вірогідність ударів по всій території України.

Події на фронті - останні новини Генштабу

Нагадаємо, що в рамках вечірнього зведення за 19 березня у Генштабі ЗСУ зазначили, що сьогодні ворог зробив чергові безуспішні спроби реалізувати наступальні дії одразу на п'ятьох напрямках українського фронту. Однак українські військові вдало стримали їх атаки.

Зокрема, ворог намагався атакувати під Бахмутом, Іванівському, Богданівці, Григорівці, а також на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Також сьогодні стало відомо, що протягом доби ЗСУ ліквідували дві ворожі ЗРК та завдали ударів по шести районах скупчення окупантів.

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