Так, авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, військової техніки окупантів та складу боєприпасів, а підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по двох районах зосередження окупантів.

Протягом доби українські військові знищили два ворожих зенітно-ракетних комплексів та вдарили по районах скупчення окупантів.

Про це йдеться повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 18:00. "Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу (тип уточнюється), шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та складу боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор" та два райони зосередження окупантів.

Відео дня

Ситуація на фронті

18 березня українські військові відбили 83 атаки з боку російських окупантів на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському, Шахтарському та Лиманському напрямках.

Загальні втрати ворога в Україні наразі становлять 164 910 чоловік. При цьому ще в лютому японська розвідка заявляла, що в Україні ліквідовано більш ніж 20 генералів РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: