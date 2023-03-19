Протягом доби українські військові знищили два ворожих зенітно-ракетних комплексів та вдарили по районах скупчення окупантів.
Про це йдеться повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 18:00. "Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу (тип уточнюється), шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та складу боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор" та два райони зосередження окупантів.
Ситуація на фронті
18 березня українські військові відбили 83 атаки з боку російських окупантів на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському, Шахтарському та Лиманському напрямках.
Загальні втрати ворога в Україні наразі становлять 164 910 чоловік. При цьому ще в лютому японська розвідка заявляла, що в Україні ліквідовано більш ніж 20 генералів РФ.