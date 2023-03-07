Окупанти задіяли чимало БПЛА в рамках своїх марних спроб знищити український народ.

Генштаб ЗСУ підбив підсумки нічної атаки росіян по Україні: за минулу добу російські окупанти завдали 50 авіаційних та 5 ракетних ударів. Також війська РФ використали іранські БПЛА. Нагадаємо, що вчора завершився благодійний збір на дрони для ЗСУ - вдалося зібрати шокуючи суму коштів.

Так, під час авіаударів, ворог використав 11 БпЛА типу Шахед-136, 9 з яких - збито, уточнив Генштаб у своєму ранковому зведенні у вівторок, 7 березня.

"Також окупанти здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах", - зазначають в Генштабі.

При цьому наголошують, що загроза завдання ракетних ударів залишається високоймовірною по всій території України.

За добу ЗСУ відбили понад 140 російських атак та завдали 15 авіаударів

Нагадаємо, що у відповідь на військову агресію окупантів ЗСУ також відзначилися серією вдалих ударів по позиціях ворожих сил. Станом на ранок 6 березня армія України завдала 15 авіаударів по районах зосередження сил окупантів. Також військові збили чергову "ластівку" ворога - російський Су-25 було ліквідовано в небі України.

За даними Генштабу, минулої доби найгарячіше всього було на Бахмутському напрямку. Лише біля села Дубово-Василівка росіяни здійснили 37 атак. Всього за добу українські війська дали відсіч 140 атакам окупантів.

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