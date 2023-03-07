ЗСУ завдали 15 авіаударів по районах зосередження сил окупантів, повідомив Генштаб.

За минулу добу українські захисники завдали чималих втрат окупантам та знищили ворожий літак Су-25, 2 засоби протиповітряної оборони ворога та радіолокаційну станцію окупантів. Напередодні українські воїни показали, як знищують ворога дронами.

Також знищено пункт управління, 8 районів зосередження противника, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів, йдеться в ранковому зведенні Генштабу в Facebook.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Крім ударних безпілотних літальних апаратів Шахед-136, за добу, що минула, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та ще 8 дронів різних типів", - сказано в повідомленні.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження противника, 2 засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів.

Війна в Україні - оперативна ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір 6 березня в українському Генштабі повідомили, що окупанти зосередили зусилля на прориві однієї з ліній оборон ЗСУ: бої активізувалися на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Також окупанти не полишають спроб взяти український Бахмут. Наразі ЗСУ ведуть там оборону на підступах до міста. Буквально 6 березня лідер країни Володимир Зеленский розповів про підсумки засідання чергової Ставки верховного головнокомандувача та відзначив, що українське командування наказало ЗСУ утримувати місто і далі.

Також полковник СБУ Роман Костенко попередив про можливу небезпеку на Запорізькому напрямку, який є не менш важливим для армії РФ, ніж схід України.

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