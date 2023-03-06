Кошти збирали на 10 безпілотних комплексів для української армії.

За підсумками благодійного збору "Лютий донат", який був запущений Національним банком за підтримки "ПриватБанку" та платформи United24, українці задонатили на дрони-розвідники "Чаклун" 11,8 млн грн.

Про це повідомила прес-служба "ПриватБанку". Збір на 10 безпілотних комплексів "Чаклун" для Збройних сил України тривав з 24 лютого до 5 березня.

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Збір на дрони для ЗСУ - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Національний банк України разом з фандрайзинговою платформою United24 та в партнерстві з "ПриватБанком" розпочали благодійний збір коштів "Лютий донат" на безпілотники для Збройних сил України.

Для учасників цієї благодійної ініціативи Національний банк передбачив 24 ексклюзивних подарунки, які будуть розіграні серед всіх учасників акції, які задонатять щонайменше 300 грн.

Серед подарунків - 4 набори пам’ятних монет "Державні символи України" із підписами президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука; 13 пам’ятних монет "Архістратиг Михаїл" зі срібла, кожна з яких має підпис одного з командувачів ЗСУ: головнокомандувача Валерія Залужного (5 штук), командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського (4 штуки), командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука (4 штуки).

Також серед подарунків 7 банкнот номіналом 100 грн з підписом голови НБУ Андрія Пишного.

Кількість донатів від однієї людини була необмеженою. Усі донати одразу потрапляли на спецрахунок Національного банку, відкритий для потреб Сил оборони України.

Безпілотник "Чаклун" - це легкий у використанні, придатний до ручного запуску та ремонту в польових умовах розвідник українського виробництва. До кожного комплексу входять 5 дронів, які здатні перебувати в повітрі 60 хвилин та літати на відстань до 100 кілометрів. Вартість 1 комплексу - 1 032 000 грн.

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