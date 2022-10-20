Авіація України вразила 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, а артилерія України також вразила два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів противника.

За поточну добу збито 15 іранських дронів-камікадзе, які російські окупаційні війська запускали для враження цивільної інфраструктури України.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 2 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА Shahed-136", - йдеться у зведенні.

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Усього за поточну добу російські окупанти запустили 20 іранських ударних безпілотників по цивільній інфраструктурі України, з яких 15 було успішно збито.

Також українські воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів противника.

При цьому, протягом поточної доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали до 20 населених пунктів. Зокрема, Терни, Бахмут, Вугледар і Комишуваха Донецької області.

Як заявляють у Генштабі, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по території України.

Водночас, на інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Миколаївка і Костобродів Чернігівської області. Також ворог задіяв БпЛА з бойовим навантаженням.

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Красне і Стрілеча. Зафіксовано і активність БпЛА з бойовим навантаженням.

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Зарічне, Білогорівка, Торське, Терни та Ямполівка.

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка.

Разом з тим, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних наступальних дій не вели. Завдали вогневого ураження по позиціях Сил оборони України та цивільній інфраструктурі у районах понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 40 вильотів БпЛА різних типів.

Як зазначили у Генштабі, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, разом з тим, не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: останні новини

Унаслідок повномасштабного вторгнення, здійсненого 24 лютого, Росія захопила частини Запорізької та Херсонської областей. РФ вже провела на окупованих територіях свої псевдореферендуми і назвала українські землі "своїми".

Українська армія з кінця серпня проводить контрнаступ на різних напрямках. На Херсонському напрямку станом на 9 жовтня від супротивників звільнено понад 1 170 квадратних кілометрів.

19 числа стало відомо, що Володимир Путін на окупованих Росією територіях України запровадив "воєнний стан".

20 жовтня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російська влада планує здати українській стороні значні території Херсонської області.

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