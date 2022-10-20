Посіпаки Росії готують людей до серйозного відступу, вважають американські аналітики.

Влада РФ, імовірно, створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ своїх військ і здачу Збройним силам України значних територій Херсонської області.

Готують людей до відступу російських військ гауляйтер – "губернатор" Херсонської області Володимира Сальдо, і генерал Сергій Суровікін, який призначений командувачем війною проти України, повідомив американський інститут вивчення війни (ISW).

"Заяви Суровікіна і Сальдо, ймовірно, є спробою створити інформаційні умови для повного відступу росіян за Дніпро, в результаті чого містом Херсон й іншими значними територіями в Херсонській області поступляться українським військам, які наступають", – вважають аналітики.

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Ситуація в Херсонській області – важливі новини

РФ унаслідок повномасштабного вторгнення, зокрема, захопила частину Херсонської області і вже назвала її "своєю" територією.

Армія України наприкінці серпня почала контрнаступальні дії. Станом на 9 жовтня на Херсонському напрямку від ворогів вже звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів.

Пізніше військовий льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан спрогнозував, що скоро наші воїни на півдні проведуть деякі контрнаступальні дії, і з'являться хороші новини щодо правобережжя Херсонської області.

За відомостями голови Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової, в Херсоні, за різними даними, перебувають від 20 до 25 тисяч військових РФ. Чиновниця додала, що російські військові налякані і психологічно зруйновані. Також вона сказала, що колаборанти активно перевозять речі в захоплений РФ Крим.

Сергій Суровікін в ефірі росТБ заявив, що російському військовому керівництву доведеться прийняти "складні рішення" щодо Херсонської області, і звинуватив Україну в плануванні нанесення ударів по цивільних і житлових об'єктах.

Володимир Сальдо стверджував, що в Херсонській області буде масштабна евакуація.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що росіяни хочуть обстріляти Херсон.

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