Загалом українські захисники відбили понад 110 атак окупантів на лінії фронту.

За минулу добу 8 березня українські захисники завдали нищівних ударів по місцях зосередження сил та військової техніки окупантів за допомогою авіації. Напередодні стало відомо, що російський Су-25 біля Бахмута збили з ПЗРК.

Згідно з ранковим оперативним зведенням Генштабу в Facebook, українська авіація станом на ранок 9 березня завдала 11 ударів по армії РФ.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника", - йдеться у зведенні.

Крім того, українські ракетники й артилеристи уразили 2 райони зосередження особового складу та завдали вогневого ураження по командному пункту одного з підрозділів армії РФ.

Новини з фронту - останні повідомлення Генштабу

Нагадаємо, що загалом Сили оборони України відбили понад 110 атак окупантів на лінії фронту. Основні зусилля ворог зосередив на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Також у Генштабі констатували, що станом на 9 березня окупанти майже використали запаси боєприпасів зі складів у центральній Росії. Це створює труднощі для армії РФ, яка веде кровопролитну війну в Україні - ворожі солдати не отримають вчасно боєприпаси для ескалації своїх дій під Бахмутом та на інших напрямках в Україні.

Сьогодні в американському Інституті вивчення війни (ISW) нагадали, що більшість російських підрозділів виснажені й без додаткового підкріплення своїх сил не мають потенціалу.

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