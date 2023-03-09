Доставка боєприпасів з інших частин РФ збільшує терміни прибуття їх до російських загарбницьких військ на окупованій українській території.

Російські загарбники вже майже використали запаси артилерійських боєприпасів зі складів, які розміщені у центральній Росії.

"За попередньою інформацією збройні сили РФ вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів розміщених на складах центральної частини Росії. Наразі спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України боєприпасів вже зі складів розміщених в інших регіонах Росії. Це суттєво збільшує терміни доставки", - йдеться в повідомленні Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Також спостерігається незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів у зв’язку з неналежним зберіганням та порушенням правил та норм обслуговування.

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"Майже 50% з них мають видимі ознаки пошкодження іржею. В умовах інтенсивного ведення бойових дій і наявним незадовільним станом боєприпасів слід очікувати їх дефіцит в артилерійських підрозділах армії РФ протягом найближчих 2-3 місяців", - наголошується у зведенні.

Ситуація на фронті станом на 9 березня - що відомо

Сили оборони України за минулу добу, 8 березня, відбили понад 110 атак росіян уздовж лінії фронту. Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

При цьому противник завдав 25 авіаційних, два ракетних удари, а також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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