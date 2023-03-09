Російські окупанти продовжували вести безуспішні наступальні дії.

Сили оборони України за минулу добу, 8 березня, відбили понад 110 атак російських загарбників уздовж лінії фронту.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Як відзначили в Генштабі, Росія й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжуючи завдавати ударів, здійснюючи артилерійські обстріли цивільних об’єктів і будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави.

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"Протягом попередньої доби противник завдав 25 авіаційних, 2 ракетних удари, а також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

За даними Генштабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас, ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Харківка та Атинське Сумської області та Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна і Голубівка Харківської області.

При цьому, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Спірне та Білогорівка. Російські окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них - Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Першотравневе, Піщане та Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка - Луганської, а також Новоселівка, Колодязі, Діброва, Берестове, Ямпіль, Сіверськ, Роздолівка та Ягідне на Донеччині.

Крім того, на Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії в напрямку міста Бахмут. Українські захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Олександро-Шультине. Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба, Нью-Йорк та Північне Донецької області.

Також, на Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Новомихайлівка, Мар’їнка та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них - Олександропіль, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Причістівка та Нескучне Донецької області.

Водночас, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Зокрема, це - Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Кам’янське, Темирівка, Ольгівське, Червоне, Староукраїнка, Чарівне і Новоандріївка на Запоріжжі, а також Зміївка, Веселе, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Понятівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Качкарівка, Червоний Маяк, Тягинка, Токарівка і Федорівка Херсонської області.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу станом на вечір 8 березня, українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження сил російських окупантів і одного удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників.

Також у Генштабі зазначали, що серед мобілізованих до збройних сил Росії відзначається різке зростання невдоволення діями керівного складу. Зокрема, дії керівників армії окупантів призводять до різкого збільшення кількості втрат, а "тиловики" не згодні йти на смерть.

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