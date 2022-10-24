Всі три збито на Херсонщині.

Збито третій за сьогодні російський вертоліт Ка-52.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили України

В повідомленні сказано, що сьогодні близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо із двигунами від українського виробника.

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Зазначимо, що сьогодні на Херсонщині українські зенітники за півгодини збили два ворожих вертольоти Ка-52.

Повідомлялося, що сьогодні з 13:00 по 13:30, у Бериславському районі Херсонщини підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування "Південь" збито два ударних ворожих вертольоти Ка-52.

Справа "Мотор Січі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента компанії "Мотор Січ" екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. Акціонерна компанія "Мотор Cіч" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 й інших, агрегати для перекачування газу й енергетичне обладнання.

Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва обрав президенту "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора.

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