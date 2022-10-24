Аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів.

Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва.

Як повідомили у прес-службі Служби безпеки України, його взяли під варту на 60 днів.

"Поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятору", – йдеться в повідомленні.

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Також зауважують, що крім президента "Мотор Січі", аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Справа президента "Мотор Січі: що варто знати

Як писав УНІАН, 23 жовтня СБУ підтвердила інформацію, що з’явилася напередодні ввечері, про затримання Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності "Мотор Січі".

За інформацією слідства, ця компанія продовжувала поставляти запчастини Росії навіть після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Ці деталі використовувалися у російських ударних вертольотах.

24 жовтня правоохоронці оприлюднили докази співпраці президента "Мотор Січ" з Російською Федерацією.

Обом фігурантам справи повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

Досудове розслідування триває.

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