Його збито підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".

Сьогодні в Бериславському районі Херсонської областіі збито ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України в Telegram.

"19 жовтня близько 10:30 в Бериславському районі підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗСУ збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - йдеться в повідомленні. Відео дня

Скільки знищено вертольотів Росії з початку повномасштабної війни

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого по 17 жовтня українськими військовими знищено 269 російських літаків та 242 гелікоптери.

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Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. Станом на 9 жовтня захисники звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Тим часом окупаційна влада Херсона заявляє про "евакуацію" на лівий берег Дніпра нібито у зв’язку з активними бойовими діями поряд. За різними оцінками в окупованому місті перебуває до 25 тисяч російських військових, і, як стверджувала голова Херсонської міської ВА Галина Лугова, вони налякані й психологічно зруйновані.

В Луганській області окупанти продовжують обстрілювати визволені населені пункти, за словами голови ОВА Гайдая, "перетворюючи їх на попіл".

Туди стягуються свіжомобілізовані росіяни, ув’язнені, приїхало багато техніки та ППО. Протягом доби ЗСУ відбили атаку ворога на Білогорівку.

Своєю чергою, керівник ГУР Кирило Буданов пообіцяв значне просування Збройних сил України вперед до кінця 2022 року. Наразі найважчі бої точаться в районі міст Бахмут та Соледар на Донбасі.

З початку вторгнення ЗСУ знищили вже 66 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. Зокрема, силами ППО збито 5 ракет, ворожий штурмовик; знищені кілька складів з БК росіян.

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