Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами.

За добу на південному напрямку українські захисники знищили п'ять складів боєприпасів російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

"В операційній зоні південнобузького напряму обстановка стабільно складна, але контрольована. Продовжується знищення ворожих запасів та резервів, ураження пунктів управління та вогневий контроль транспортних шляхів", - йдеться у повідомленні.

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За їх даними, вороже військо здебільшого деморалізоване, однак відчайдушно чинить опір.

"Намагаючись втримати оборону на суходолі, ворог продовжує артилерійсько-мінометні обстріли, а також авіаційні й ракетні удари по наших позиціях, по мирних населених пунктах, по місцевих мешканцях. Тричі протягом дня винищувачами та штурмовиком нанесено ракетні удари по наших позиціях в Бериславському район, без втрат. Натомість, одному зі штурмовиків нанесено ураження. Результати дорозвідуються", - зазначають у зведенні.

Ворог здійснив бомбардування фугасними п’ятсоткілограмовими авіабомбами Миколаївського району, де поранено одну цивільну особу.

"Продовжував атакувати Миколаївщину, випустивши ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді. Сили протиповітряної оборони спрацювали відмінно, ракету знищено", - повідомили в ОК.

"Нашою авіацією нанесено 18 ударів по командним і опорним пунктам, по складах з боєприпасами і пально-мастильними матеріалами та по логістично-транспортних потужностях. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, 2 пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони та по скупченню ворога", - зазначають у зведенні.

Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами.

"Встановлено, що за підсумками бойового дня ворожі сили зменшились на 102 рашисти, 6 танків, гаубицю "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град", мобільний 120-ти мм міномет, 8 одиниць авто-бронетехніки. Знищено 5 складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького", - йдеться у повідомленні.

В Чорному морі корабельне угруповання змін складу та задач не зазнало. Напоготові як і раніше 3 носії ракет типу "Калібр", один з яких підводний. Сумарний залп складає 20 ракет.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли деталі про ситуацію з контрнаступом на півдні.

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