Опізнати тіло загиблого чоловіка дуже важко.

На Київщині знайшли тіло ще одного чоловіка, який був закатований російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Зав’язали руки, вдягнули на голову чохол і стратили. Тіло цього закатованого окупантами чоловіка ми виявили сьогодні на колишніх позиціях армії Російської Федерації в Здвижівці", - повідомив він.

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При цьому Нєбитов зазначив, що приблизний вік загиблого - 40-50 років.

"На шиї і тулубі виявлено пошкодження. Вбитий був одягнутий у високі чоботи, мав при собі годинник марки "Seiko". Якщо ви пізнали речі і маєте інформацію про загиблого, прошу повідомляти до поліції", - пише Нєбитов.

Він повідомив, що загалом в Здвижівці Бучанського району поліція Київщини вже виявила і оглянула більше 16 вбитих окупантами мирних жителів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Києвом окупанти розстріляли машину з родиною, куля потрапила 5-річній дитині у голову.

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