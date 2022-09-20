Зокрема, знищено однин штурмовик Су-25, одну керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 та п’ять БПЛА оперативно-тактичного рівня російських окупаційних військ.

Протягом доби 19 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено сім повітряних цілей окупантів.

Про це повідомили в командуванні ПС ЗСУ.

Зокрема, знищено однин штурмовик Су-25, одну керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 та п’ять БПЛА оперативно-тактичного рівня російських окупаційних військ.

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"Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних сил на різних напрямках продовжує завдавати ударів по ворожих позиціях техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації українські системи ППО збили близько 55 російських винищувачів.

За словами командувача Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів Америки, Росії так і не вдалося встановити перевагу в повітрі над Україною. Незважаючи на те, що вона була добре обізнана про засоби протиповітряної оборони України, удари наприкінці лютого не змогли їх зруйнувати.

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