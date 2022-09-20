Він назвав кількість збитих винищувачів РФ.

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації українські системи ППО збили близько 55 російських винищувачів.

Про це заявив командувач Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів Америки, пише CNN.

За його словами, Росії так і не вдалося встановити перевагу в повітрі над Україною. Незважаючи на те, що вона була добре обізнана про засоби протиповітряної оборони України, удари наприкінці лютого не змогли їх зруйнувати.

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Зараз російські літаки рідко залітають на територію України, а замість цього ворог стріляє ракетами великої дальності.

"Коли вони спробували ввести свої винищувачі і свої літаки в українські зони ураження, вони були збиті. Приблизно 55 російських винищувачів були збиті комплексною системою протиповітряної і протиракетної оборони України", - сказав Хекер.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня українські військовослужбовці за добу знищили чотири ворожі безпілотники і російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко висловився про необхідність надання Україні сучасних систем протиповітряної і протиракетної оборони.

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