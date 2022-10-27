Два "Shahed-136" знищили інші підрозділи Сил оборони України.

За дві години Повітряні сили Збройних сил України збили 17 дронів-камікадзе іранського виробництва, які запустили російські окупанти.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе іранського виробництва. Так, із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня, було випущено понад два десятки "Shahed-136". 17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

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Ще два "Shahed-136" знищили інші підрозділи Сил оборони України.

"П’ятнадцять "шахедів" знищено у Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях. Високу ефективність бойової роботи показало озброєння надане Україні західними партнерами. Дякуємо союзникам! Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - зазначили в Командуванні.

Використання іранських дронів в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. При цьому іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила в Росію через треті країни.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. таких дронів.

20 жовтня генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на територію Росії прибули іранські радники та інструктори з використання безпілотних літальних апаратів. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БПЛА "Shahed-136" і перспективних БПЛА "Arash-2".

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