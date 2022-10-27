Внаслідок обстрілів виникла пожежа, в деяких будівлях вилетіли шибки, об‘єкти інфраструктури залишаються без електропостачання.

Російські загарбники атакували околиці Запоріжжя та передмістя.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

"Кляті рашисти не можуть заспокоїтися та знову атакують місто. Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Є інформація про виникнення пожежі", - заявив Куртєв.

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У цьому зв'язку він зазначив, що на цей час об‘єкти інфраструктури залишаються без електропостачання. В деяких будівлях вилетіли шибки.

"Роботи тривають. Інформація уточнюється", - заявив Куртєв.

Обстріли окупантами Запоріжжя: що відомо

Від початку жовтня окупанти майже щодня обстрілюють Запоріжжя, в місті гинуть цивільні.

6 жовтня російські окупанти запустили ракети по житлових кварталах Запоріжжя. В результаті атаки було зруйновано декілька багатоповерхівок, під завалами опинилися люди. Внаслідок удару загинуло 17 осіб, врятовано 21 людину.

В ніч на 9 жовтня окупанти завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя. Наразі відомо про 14 загиблих та 89 поранених, з яких 11 дітей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти свідомо вдарили саме по житловому будинку.

10 жовтня стало відомо, що нічної ракетної атаки по Запоріжжю загинула людина, ще п'ятеро постраждали, серед них - одна дитина.

11 жовтня російські загарбники випустили 12 ракет по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людина. А ввечері рашисти знову обстріляли Запорізьку область з РСЗО та артилерії, загинуло семеро осіб і стільки ж травмовано.

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