Рано вранці 9 травня окупанти випустили 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс.

Противник завдав удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Про це повідомив головнокомандувач Валерій Залужний у Телеграм-каналі. Близько 22:00 години 8 травня ворог випустив 8 крилатих ракет "Калібр" із носіїв у Чорному морі, які спрямував на східні регіони країни. Усі 8 знищено силами та засобами ППО повітряного командування "Схід".

Уже ближче до 04:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію).

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Силами та засобами ППО повітряного командування "Центр" знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Загалом за дві хвилі обстрілу України російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ у взаємодії із складовими Сил оборони України.

Ракетна атака 9 травня

О 4 ранку 9 травня в Україні пролунала масштабна тривога. Росіяни почали масштабну ракетну атаку з використанням стратегічної авіації. У Києві та інших містах працювала ППО. За попередніми даними, внаслідок атаки руйнувань і постраждалих немає.

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