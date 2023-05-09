Раніше українців попереджали про підвищену загрозу ракетного удару 9 травня.

У вівторок вранці, 9 травня, в Україні після 4:00 була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку. Про це свідчить карта на сайті alerts.in.ua.

Моніторингові пабліки повідомляють, що Росія могла здійснити пуски ракет стратегічною авіацією з району Каспійського моря. Тому не ігноруйте тривогу, йдіть в укриття.

05:07. У КМВА повідомляють, що на околицях української столиці працює ППО.

Відео дня

05:04. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, на Київщині лунають вибухи, працює ППО.

04:57. Повідомляється про вибухи на Київщині. Попередньо – робота ППО.

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