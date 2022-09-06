Купівля Росією снарядів і ракет у Північної Кореї свідчить про те, що глобальні санкції перешкоджають забезпеченню російських військ.

Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї, що свідчить про те, що глобальні санкції серйозно обмежили її ланцюжки поставок і змусили Москву звернутися до держав-ізгоїв за військовими поставками.

Про це свідчать нещодавно розсекречені дані американської розвідки, пише The New York Times.

Представники уряду США зазначають, що рішення Росії звернутися до Ірану за безпілотниками, а тепер і до Північної Кореї, є ознакою того, що санкції та експортний контроль, запроваджені Сполученими Штатами та Європою, заважають Москві забезпечувати свою армію.

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Офіційний представник США сказав, що, окрім ракет малої дальності та артилерійських снарядів, очікується, що Росія намагатиметься купувати додаткове північнокорейське обладнання надалі.

"Кремль має бути стривожений тим, що йому взагалі доводиться щось купувати у Північної Кореї", — сказав Мейсон Кларк, який очолює російську групу в Інституті вивчення війни.

NYT зазначає, що економічні санкції, принаймні поки що, не завдали шкоди Росії. Ціни на енергоносії, які зросли після повномасштабного вторгнення, наповнили її скарбницю та дозволили Москві притупити наслідки того, що її банки були відрізані від міжнародного фінансування та обмеження експорту та імпорту. Санкції проти окремих російських олігархів також не змогли підірвати владу Володимира Путіна.

Але американські офіційні особи заявили, що коли мова зайшла про здатність Росії відновити свою армію, економічні дії Європи та США були ефективними. Американські та європейські санкції заблокували можливість Росії купувати зброю або електроніку для виробництва цієї зброї.

Москва сподівалася, що Китай допоможе обійти ці обмеження й продовжить постачати російську армію. Але останніми днями американські офіційні особи заявили, що в той час як Китай був готовий купувати російську нафту зі знижкою, Пекін, принаймні досі, поважав експортні обмеження, спрямовані на російську армію, і не намагався продавати військове обладнання чи компоненти.

Тож, Росія зосередила свою увагу на Ірані та Північній Кореї. Ці дві країни значною мірою відрізані від міжнародної торгівлі міжнародними санкціями, тож їм фактично нічого втрачати, співпрацюючи з Росією. При цьому, будь-яка угода про купівлю зброї у Північної Кореї буде порушенням резолюцій ООН, спрямованих на стримування розповсюдження зброї з Пхеньяна.

Високопосадовець США зазначив, що нова угода з Північною Кореєю свідчить про відчай у Москві. А за словами військового експерта Фредеріка В. Кагана із Американського інституту підприємництва, звернення до Північної Кореї є ознакою того, що Росія не в змозі виробляти найпростіші засоби, необхідний для ведення війни. Адже в 152-міліметровому артилерійському снаряді чи ракеті типу "Катюша", які виробляє Північна Корея, немає нічого високотехнологічного.

"Єдина причина, по якій Кремль повинен купувати артилерійські снаряди чи ракети у Північної Кореї чи будь-кого іншого, полягає в тому, що Путін не хотів або не міг мобілізувати російську економіку для війни навіть на найпростішому рівні", — сказав Каган.

Протягом кількох місяців війни стало зрозуміло, що високоточна зброя РФ, як-от крилаті ракети, має високий рівень відмов. На ранніх стадіях війни половина чи більше цієї зброї або не вистрілила, або не влучила в ціль. При цьому, запаси цієї високоточної зброї також були вичерпані, що змусило росіян рідше покладатися на ракети, а замість цього будувати свою стратегію навколо жорстокого артилерійського обстрілу, що спустошує міста в східному регіоні України.

NYT зазначає, що розкриття інформації про те, що Росія потребує більше артилерійських боєприпасів, свідчить про те, що проблеми з постачанням у Москви є значно глибшими, ніж просто компоненти високого класу для передових танків чи високоточних ракет. Якщо Росія шукає більше артилерійських снарядів від Північної Кореї, вона вже стикається з дефіцитом або наближається до нього.

"З великою ймовірністю це - ознака масштабного провалу російського військово-промислового комплексу, який матиме дуже серйозні наслідки для російських збройних сил", – сказав Каган.

Також є ознаки того, що ефективність деяких російських артилерійських снарядів була знижена через проблеми зі зберіганням або погане обслуговування запасів боєприпасів.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

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