Знищені окупанти були із бригади російського міста Ульянівськ.

За останні дві доби в Гостомелі знищено 50 окупантів з російських військ, які вторглися в Україну.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"В боях за Гостомель знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31-шої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульянівськ)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з українського боку в боях взяли участь бійці спецназу ГУР МО, 3-ого окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго і групи місцевого спротиву.

Також українські військові захопили численні трофеї: зброю, військову техніку, штабні та особисті документи.

"Захоплену у ворога придатну до використання зброю передано місцевим групам спротиву", - сказано у повідомленні.

Також відзначається, що у знищених окупантів не було при собі військових жетонів та жодних документів, що посвідчують особу, окрім сертифікатів про вакцинацію і незаповнених медичних книжок.

"Місто Гостомель знаходиться під контролем українських військ", - наголосили в ГУР.

Нагадаємо, раніше голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у зведенні щодо оперативної ситуації в області повідомив, що найбільш небезпечні напрямки на сьогодні на Київщині - це Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, а також північ Вишгородського району.

Вас також можуть зацікавити новини: